Dyrevernsorganisasjonen Noah meiner at strafferamma på tre år ikkje er i tråd med den normale rettskjensla.

– Mange av hundane som har vore offer for misbruket, har framleis skadar, og i alt åtte hundar har vorte avliva etter at saka vart kjent, seier leiar Siri Martinsen i Noah i ei pressemelding.

– Det er liten tvil om at den øvste strafferamma på tre år ikkje er høg nok for desse gjerningspersonane, som har utsett hundane for utenkjelege lidingar over fleire år, understrekar ho.

