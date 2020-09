Ny Orderud-bok peikar på Lars Grønnerød som 180-mannen

innenriks

– Mannen som ringde sa at det skulle skje tre drap. Han visste kva som skulle skje i pinsa 1999, seier Øystein Milli til VG.

Han er krimkommentator i VG og har saman med NRK-journalist Olav Næss skrive boka «Orderud. Avhørene. Løgnene. De nye sporene», som kom torsdag.

I boka går forfattarane mellom anna inn på det såkalla 180-sporet, der ein mann nokre veker før drapa på ekteparet Kristian og Marie Orderud og dottera deira Anne Orderud Paust i 1999 ringde 180 og fortalde at han ville drepe dei tre.

Ingen er dømde for sjølve drapa, men sonen til ekteparet, Per Orderud, kona hans Veronica Orderud, Veronicas søster Kristin Kirkemo og Kirkemos ekskjærast Lars Grønnerød vart alle dømde for medverknad.

Snakket om pistol

Operatøren på 180-sentralen tok kontakt med politiet etter at ho høyrde om drapa. Ho hugsa mykje frå samtalen, mellom anna at mannen sa at han hadde eit gammalt, uregistrert våpen, ein Mauser-pistol frå første verdskrigen som var ombygd.

I ein dom frå 1996 som forfattarane har funne, kjem fram det at Lars Grønnerød vart tiltalt for å ha ein ikkje-funksjonsdyktig Mauser-pistol som stamma frå første verdskrigen. Sjølv om våpenet var uregistrert, vart Grønnerød frikjent og fekk behalde våpenet. Milli og Næss meiner dette kan vere løysinga på 180-samtalen, og spør kvifor politiet sjølv ikkje fann denne dommen.

I 2018 fekk politiet òg eit nytt vitne i saka. Då fortalde ein eigar av ein bilverkstad at Lars Grønnerød hadde besøkt han på verkstaden på tidspunktet samtalen vart teken. Verkstaden stod på lista over dei 513 ulike stadene telefonsamtalen kunne ha komme frå.

Lars Grønnerød døydde hausten 2019. Forsvararen hans gjennom alle år, Steinar Wiik Sørvik, seier til VG at han likevel ikkje trur Grønnerød kan ha vore 180-mannen.

Rapport peika på Per Orderud

I boka til Milli og Næss blir det òg omtalt ein til no ukjend rapport som er skriven av dåverande etterforskingsleiar Asbjørn Hansen i Kripos.

I rapporten kjem det mellom anna fram at Per Orderud var mistenkt av politiet frå første dag og at dei meiner Kristin Kirkemos alibi ikkje held. Det kjem òg fram at politiet meiner at Per og Veronica Orderud stod bak to attentatforsøk mot Anne Orderud Paust og ektemannen året før drapa.

– Den stadfestar tunnelsynet og det einsidige fokuset som politiet har hatt i denne saka. Det står ikkje nemnt éin stad om politiet har undersøkt andre moglege motiv. I staden er dei låste fast på Per og Veronica frå dag éin, seier Per Orderuds advokat Inger Silka Zadig til VG.

