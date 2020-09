Raftoprisen til motstand mot Egypts fryktregime

innenriks

Egyptian Commission for Rights and Freedoms (ECRF) blir tildelt Raftoprisen 2020 for den modige motstanden sin mot fryktregimet i Egypt, ifølgje ei kunngjering frå Raftostiftelsen.

ECRF vart grunnlagt av Mohamed Lotfy og Ahmed Abdallah etter statskuppet i landet i 2013. Dei dokumenterer, rapporterer og skaper forståing for dei alvorlege krenkingane av menneskerettar i og utanfor Egypt.

Dei yter òg juridisk hjelp til offer for brot på menneskerettane.

Alarmerande situasjon

I prisgrunngivinga frå stiftinga heiter det at det er på tide å fokusere på den alarmerande situasjonen for grunnleggjande menneskerettar i Midtausten, ti år etter den arabiske våren i regionen.

ECRF er eit døme på moglegheiter som trass alt finst. Dei har eit team på over 50 advokatar og researcharar og rundt 1.000 frivillige. Dei gir partipolitisk uavhengig støtte til forsvararar av menneskerettane.

– For å klare dette bruker dei delane av det egyptiske rettssystemet som framleis fungerer til å forsvare menneskerettane til politiske fangar, straffeforfølgde menneskerettsaktivistar, demonstrantar og offer for tvungne forsvinningar og tortur, trass i ekstremt vanskelege arbeidsforhold. I dette fryktregimet utgjer ECRFs strålande arbeid eit fyrtårn av håp for menneskerettane, heiter det i prisgrunngivinga.

– FN må ta grep

Det blir òg understreka korleis ECRF har bidrege utanfor Egypt og til ei rekkje rapportar, og at innsatsen deira er eit døme til etterfølging for menneskerettsarbeid i autoritære regime.

– FN og FNs medlemsstatar må prioritere rettstryggleiken i regionen. Vi oppmodar verdssamfunnet til å leggje press på egyptiske styresmakter for å få slutt på tvungne forsvinningar, massearrestasjonar og tortur, og for å opne for sivilsamfunnet og politisk usemje, seier Raftostiftelsen i pressemeldinga si onsdag.

Raftoprisen blir delt ut søndag 8. november på Den Nationale Scene i Bergen.

