Sanner om analysen i Tangen-saka: Vel brukte pengar

innenriks

– Den vurderinga gjeld uavhengig av at Finansdepartementet har fått ei vurdering frå lovavdelinga i Justisdepartementet, som òg vil inngå i grunnlaget for det vidare arbeidet i departementet, skriv finansminister Jan Tore Sanner (H).

I august spurde SVs finanspolitiske talsperson statsråden kor mykje departementet betalte advokatfirmaet Arntzen de Besche for oppdraget, og om Sanner synest det var vel brukte pengar.

Etter å ha bestilt ein juridiske analyse om kva instruksjonsmyndigheit Finansdepartementet har overfor Noregs Bank, frå advokatfirmaet, bestilte departementet ein tilsvarande analyse frå lovavdelinga i Justisdepartementet.

I svaret rundt ein månad seinare seier Sanner at analysen frå advokatfirmaet kosta nær 200.000 kroner.

– Både rettskjeldebruken og vurderingane som blir gjorde i analysen, vil vere nyttige i Finansdepartementets arbeid med å sjå på om det er læringspunkt for departementet, under dette om mellom anna rammene for Finansdepartementets involvering i tilsetjingsprosessane i Noregs Bank er tenlege, og korleis både lovtekst og forarbeid kan klargjerast, skriv finansministeren.

(©NPK)