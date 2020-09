Støre vil ha staten inn i hydrogen, mineral og farmasi

innenriks

– Vi opnar for at staten kan vere medeigar og opprette nye statlege selskap om nødvendig, sa Arbeidarparti-leiar Jonas Gahr Støre under eit besøk i Innlandet torsdag.

Han har sjølv leidd arbeidet med nytt partiprogram, der ei større statleg rolle i industripolitikken står sentralt. Programforslaget skal leggjast fram fredag.

Støre trekkjer fram tre konkrete næringar der det kan vere behov for statlege utviklingsselskap: hydrogen, mineral og farmasi.

– Vi vil sikre at vi kjem i gang på område som krev både teknologi og kapital, seier Ap-leiaren til NTB.

– Eit statleg selskap kan setje mål om kompetanse og ringverknader av aktiviteten lokalt og ha det langsiktige perspektivet som skal til når du skal inn i marknader som ofte ikkje er modne.

Viser til historia

Når det gjeld mineral, viser Støre til den statlege eigarskapen i Statoil/Equinor og peikar på nye moglegheiter for å utvikle industri basert på mineral både til lands og til havs.

Han trekkjer samtidig fram hydrogen som ei av dei framtidsretta energikjeldene som trengst for å klare det grøne skiftet.

– Andre land set no fart på hydrogenetableringa. Vi har eit mogleg forsprang, men det kan vi raskt tape, fryktar Støre.

Det siste området han trekkjer fram, er farmasi. Støre lanserte programforslaga under eit besøk hos legemiddelprodusenten Curida på Elverum.

– Vi har dei siste ti åra opplevd at legemiddelmangel er ei reell utfordring, seier Støre.

Legemiddelmangel og tilgang på nye medisinar skapte store utfordringar allereie før pandemien. Medan det i 2008 vart registrert 34 tilfelle av medisinmangel, var talet i fjor 1.240.

Kjøpe seg opp

Den nye Ap-kursen kjem til uttrykk gjennom konkrete forslag i programutkastet, der partiet vil:

* Opne for at staten etablerer eller kjøper seg inn i selskap av stor strategisk interesse for Noreg.

* Vidareføre ein sterk statleg eigarskap for å sikre at fellesskapet eig naturressursar, infrastruktur, felles data og bedrifter som er kritiske for å behalde kompetanse i Noreg.

* Utøve den statlege eigarskapen meir aktivt for å fremje fellesskapsinteresser knytt til berekraft, lønns- og arbeidsvilkår, lokale ringverknader og moderasjon i leiarlønningar.

* Greie ut etableringa av eit nasjonalt farmasiselskap som kan stimulere til norsk legemiddel- og vaksineproduksjon, anten i eigenregi eller i samarbeid med annan industri.

– Ikkje gammaldags

Støres programutkast vil føre Ap godt til venstre i det politiske landskapet og trekkjer opp klare ideologiske motsetningar mellom høgre- og venstresida.

Signalet frå Ap vil bli oppfatta som ei kursendring etter fleire tiår med ein stadig mindre aktiv stat i industripolitikken. Men Støre avfeiar at forslaga er gammaldagse.

– Høgre-politikken med ideologiske skylappar når det gjeld statleg engasjement, er gammaldags, seier han.

– Den moderne staten tek ansvar for å nå mål vi skal nå saman. Han bidreg med langsiktig perspektiv og stiller krav. Høgre sit igjen i ein forelda tanke om at privat sektor skaper verdiar, medan offentleg sektor forbruker, meiner Ap-leiaren.

Støre vender tommelen ned for statleg nedsal «som prinsipp». Eit fleirtal i programkomiteen i Høgre vil redusere den statlege eigardelen i Equinor frå 70 til omtrent 50 prosent.

Ap-leiaren lanserte tidlegare torsdag eit mål om å auke fastlandseksporten med 50 prosent innan 2030.

