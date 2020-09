Støres hårete eksportmål: 50 prosent opp på ti år

innenriks

– Dei kommande åra treng vi fleire hundre tusen nye arbeidsplassar for å få heile folket i arbeid. Eksporten av varer og tenester må opp, slår Ap fram i programutkastet sitt som NTB har fått tilgang til.

Ei rekkje gonger blir det understreka at staten må og skal ta ei langt større rolle i industrien viss Ap får makt.

– Den aktive næringspolitikken skal gjenreisast, heiter det.

Arbeidarpartiets leiar Jonas Gahr Støre har sjølv leidd arbeidet med å meisle ut partiprogrammet som skal sørgje for valsiger neste haust. Forslaget blir lagt fram fredag.

Slik skal Støre nå målet

Arbeidarpartiet trekker fram fornybare eksportnæringar som havvind, hydrogen og trevirke som næringar som kan vekse ut av olje- og gassindustrien og bli Noregs nye levebrød.

Målet til partiet er å auke fastlandseksporten med 50 prosent innan 2030. Det skal skje gjennom desse tiltaka:

* Bransjevise avtalar mellom næringsliv, fagrørsle og styresmakter som forpliktar til å satse der eksportpotensial er størst.

* Industrielle partnarskap på styresmakts- og bransjenivå med andre land og EU.

* Forenkling av verkemiddelapparatet som må bli enklare og lettare tilgjengeleg.

* At eksportfremme blir ei kjerneoppgåve i utanrikstenesta og forvaltninga.

Investerer i møblar

For å illustrere industrisatsinga i programmet la Støre ut på ein turné i Oslo og Innlandet torsdag.

Han startar dagen hos møbelprodusenten Vestre, som no stikk spaden i jorda for å byggje «den mest miljøvennlege møbelfabrikken i verda» på Magnor i Innlandet.

Møbelfabrikken The Plus til 300 millionar kroner blir beskriven som den største investeringa i norsk møbelindustri på fleire tiår. Målet er at den skal bli eit globalt utstillingsvindauge for berekraftig og høgeffektiv produksjon.

Det er slike prosjekt Støre vil ha fleire av. Mange fleire.

Dystert bakteppe

Bakgrunnen for industrisatsinga er dystre eksporttal det siste tiåret.

Det norske handelsunderskotet, med olje og gass halde utanfor, har nemleg vorte større kvart einaste år sidan 2010: Medan underskotet var på 179 milliardar kroner i 2010, hadde det auka til 401 milliardar i fjor.

Og det er brei politisk semje om at Noreg må finne andre næringar enn olje og gass å tene pengar på i tiåra framover.

Andre pilarar i Ap-satsinga er å føre ein «ansvarleg skattepolitikk» og å «stå opp for EØS-avtalen», ein avtale raudgrøne partnarar som Senterpartiet og SV stadig angrip.

Arbeidarpartiet ønskjer dessutan å «fornye og forsterke» den såkalla trepartsmodellen, nemleg samarbeidet mellom partane i arbeidslivet, næringslivet og staten.

