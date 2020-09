Tre koronasmitta i Kvam med tilknyting til bussutbrot

innenriks

Torsdag formiddag opplyste kommunen i Hardanger at det er påvist smitte hos éin person, men no er smitte påvist hos ytterlegare to personar.

Alle smittetilfella har tilknyting tli smitteutbrotet på ein turbuss som har besøkt Norheimsund, skriv kommunen på nettsidene sine.

På grunn av dei nye smittetilfella er smittesporingsarbeidet i kommunen utvida, og nærkontaktar til dei smitta blir kontakta. Kvam kommune opplyser at det vidare vil bli sett i verk tiltak for å avgrense eventuell ytterlegare smitte.

33 personar er koronasmitta etter å ha delteke på ein busstur førre veke. Ifølgje NRK stoppa bussen innom Norheimsund i Kvam kommune i Hardanger, der no tre personar har fått påvist koronasmitte.

Den seks dagar lange turen starta tysdag førre veke. Reisefølgjet har vore innom seks overnattingsstader på turen gjennom Austlandet, Dovre og Vestlandet. Passasjerane kom frå Jæren og var i alderen 67 til 84 år.

(©NPK)