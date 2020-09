Ny opptur for Frp – Ap fell vidare og Høgre er størst

innenriks

Ap fell 2,4 prosentpoeng til 22,4 prosent. Dermed er partiet mindre enn Høgre som får 22,7 prosents oppslutning, sjølv om Erna Solbergs parti fell 1,6 prosentpoeng på Dagblad-målinga.

Senterpartiet på 15,2 prosent og SV med 8,4 prosent er samla større enn Arbeidarpartiet, både i prosent og mandat. Samtidig er både Raudt og MDG under sperregrensa.

Mandatfordelinga gir Sp og SV 44 sete på tinget, medan Ap får 42, noko som blir 86 og eitt mandat meir enn det som blir kravd for fleirtal. Då Stoltenberg var statsminister sist hadde Ap 64 mandat på Stortinget og Sp og SV 11 kvar. Dei fire borgarlege partia får 79 mandat, som er éin meir enn dei fekk på Vårt Lands septembermåling torsdag.

Oppslutninga om Ap har berre tre gonger tidlegare vore lågare enn ho er no på Ipsos' målingar for Dagbladet. Det var i juni 2018 og dessutan i september og november i fjor.

Frp går opp 2,2 prosentpoeng til 13,9 prosent, og aukar mest.

– Det er motiverande med nok ei måling der Frp gjer det betre. Det viser at veljarane våre set pris på eit tydelegare Frp, seier partileiar Siv Jensen, som legg til at partiet hennar er det einaste klare alternativ for ein streng og rettferdig innvandringspolitikk.

Oppslutninga til partia i prosent (endring frå august i parentes):

Ap 22,4 (-2,4), Høgre 22,7 (-1,6), Sp 15,2 (+1,3), Frp 13,9 (+2,2), SV 8,4 (+1,3), MDG 3,5 (-2,3), Raudt 3,6 (-0,8), KrF 4,6 (+1,1) og Venstre 3,6 (+0,5).

Målinga er gjennomført av Ipsos mellom 21. og 23 september med 926 respondentar. Feilmarginen er mellom 1,5 og 3,3 prosentpoeng og størst for dei største partia.

(©NPK)