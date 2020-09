Ytterlegare 59 koronasmitta i Oslo

innenriks

Smittetalet på 59 er det nest høgaste som er registrert på ein enkelt dag i Oslo dei siste to vekene.

Framleis er det berre éin bydel som er under raudt nivå. Vestre Aker ligg så vidt under grensa, med 19,9 smitta per 100.000 personar. Grensa for raudt nivå er 20.

Smitteauken ligg betydeleg høgare i delar av hovudstaden. Høgast del smitta er det i bydelane St. Hanshaugen, Gamle Oslo, Sagene og Stovner.

Det er blant folk i 20- og 30-åra at det no blir stadfesta flest smittetilfelle. Det er registrert 24 smitta over 70 år.