Leiarval, aktiv dødshjelp og EU vil prege Venstre-landsmøtet

innenriks

Etter ein lang og kronglete prosess skal Trine Skei Grande laurdag takkast av som leiar av partiet etter å ha stått ved Venstre-roret sidan 2010.

Grande kasta korta i mars etter først å ha vorte innstilt som leiar for endå ein periode. Ein samrøystes valkomité peika deretter ut ein splitter ny leiartrio med Guri Melby på topp og Sveinung Rotevatn og Abid Raja som nestleiarar.

Sjølve valet går av stabelen laurdag kveld. I tillegg skal det veljast fire nye medlemmer til sentralstyret og fire direktevalde medlemmer til landsstyret.

Nytt prinsipprogram

Den andre storhendinga på landsmøtet er vedtak av nytt prinsipprogram. Det har ikkje skjedd sidan 2007. I heile perioden Grande har vore leiar, har ho dermed styrt på det same programmet.

– Det er ikkje så rart, sidan liberalismen som ideologi er det eldste politiske tankesettet vi har. Venstre er eit klassisk liberalt parti, seier Grande til NTB.

Men i fleire saker kan Venstre no gå i ei retning ho sjølv ikkje ønskjer. Mellom anna ønskjer eit fleirtal i programkomiteen at Noreg på sikt skal bli medlem av EU.

Dermed ligg det an til at Venstre kan skrive historie og bli det første partiet på Stortinget som tek ein U-sving i EU-saka og seier eit klart ja til EU.

– Modningssak

I 1972, i forkant av folkerøystinga om EU (den gongen EF), var usemja så stor i Venstre at partiet vart delt på det segnomspunne landsmøtet på Røros. Ja-fløya braut ut av partiet og danna Det Liberale Folkepartiet. Først 16 år etter, i 1988, var dei tilbake i varmen.

Også ved dei siste landsmøta før stortingsval, då partiet vedtek nye partiprogram, har det vore EU-strid i partiet. Då har Grande og andre partiveteranar på neisida gått sigrande ut.

No blæs vinden den motsette vegen. Næringsminister Iselin Nybø, som har leidd arbeidet med prinsipprogrammet, trur sjansen er stor for eit javedtak.

– Dette har vore ei modningssak i partiet. Eg er rimeleg sikker på at Venstre no er klar for å ta steget fullt ut og peike på EU som ei framtidig løysing for Noreg, seier ho til NTB.

Også Guri Melby har overfor NTB gjort det klart at dersom ho blir vald til leiar, ønskjer ho å gå i ei anna retning enn forgjengaren i EU-spørsmålet.

I formuleringa i prinsipprogrammet blir det samtidig understreka at vedtaket i ei folkerøysting skal respekterast.

– Eg trur alle i Venstre kan leve med dette, seier Nybø.

Aktiv dødshjelp og abort

Også i spørsmålet om aktiv dødshjelp kan det bli ein kjensleladd debatt, seier kjelder i Venstre til NTB.

For prinsippet det står om, er om kvar enkelt skal ha rett til å bestemme over sitt eige liv – og død. For mange Venstre-folk er det soleklare svaret ja.

Programkomiteen er delt på midten i saka, medan landsstyret i Venstre har vendt tommelen ned.

I tillegg skal landsmøtet ta stilling til om Venstre skal gå inn for stemmerett for 16-åringar, full stopp i oljeleitinga og dessutan ei oppmjuking av abortlova.

I programforslaget heiter det at «for at færre kvinner skal måtte møte i abortnemnd, ønsker Venstre å utvide kvinners rett til selvbestemt abort».

Unge Venstre har foreslått fri abort fram til den 18. svangerskapsveka.

(©NPK)