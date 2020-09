Byrådet i Oslo innfører nye koronatiltak, men droppar nokon av dei tilrådde tiltaka

innenriks

– I dag føler eg på eit stort ansvar for å samkøyre stat og hovudstad. Byrådet har derfor teke ei ny vurdering av tilrådingane som nasjonale helsestyresmakter har gitt Oslo kommune og som helseministeren sterkt har oppmoda oss til å innføre. Byrådet innfører no fleire av dei tilrådde tiltaka, men vi forbetrar og tilpassar dei slik at dei kan fungere godt i Oslo, seier byrådsleiar Raymond Johansen (Ap) på ein pressekonferanse måndag.

På pressekonferansen offentleggjorde han ei rekkje koronatiltak som gjeld frå tysdag klokka 12:

* Påbod om munnbind i kollektivtransporten ved trengsel og når ein ikkje kan halde ein meters avstand.

* Forbod mot innandørs arrangement med meir enn 50 deltakarar utan faste sitteplassar.

* Alle skjenkestader blir pålagde å ha eit system for registrering av gjestar for å gjere smittesporinga meir effektiv.