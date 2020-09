Erna Solberg vil ikkje gjere unntak for Sverige

innenriks

– Det er klart at svenskane hadde ønskt at vi var meir liberale på grensespørsmålet, seier Solberg til NTB.

– Men vi har laga eit system som vi har vore ganske konsekvente på, og det kjem vi til å halde fram med.

Korona vart eit hovudtema då Solberg måndag heldt eit videomøte med Sveriges statsminister Stefan Löfven. Dei to snakka òg om tema som nordområdepolitikk og nordisk forsvarssamarbeid.

Solberg seier ho har forståing for at svenske politikarar er opptekne av dei norske reiserestriksjonane som er innførte som følgje av koronaviruset.

– Eg ser jo at det er krevjande for dei med arbeidsplassar langs grensa som har vore avhengige av norsk grensehandel, seier ho.

– Men vi må vere opptekne av smittesituasjonen vår.

Smitte i grenseområda

Solbergs er klar på at Noreg kjem til å halde fast ved dagens system.

Det betyr at personar som kjem til Noreg frå regionar med fleire enn 20 smittetilfelle per 100.000 innbyggjarar dei siste to vekene, må i ti dagars karantene.

– Vi har jo sett at vi har hatt smitte ganske tett opp mot svenskegrensa, ikkje minst i Indre Østfold, som kan førast tilbake til at nokon har fått smitte over grensa, påpeikar Solberg.

Ho meiner samtidig at Sverige har drege fordel av at smittepresset i Norden blir målt på regionalt nivå, medan det i resten av Europa blir målt på nasjonalt nivå.

– Det gjer at vi har hatt opne regionar sjølv om Sverige har vore raudt som land.

Takka Löfven

Solberg fortel at ho òg nytta høvet til å takke Löfven for at Sverige har teke på seg å hjelpe dei tre EØS-landa Noreg, Island og Liechtenstein i diskusjonane om EUs vaksinesamarbeid.

– Den politiske viljen har vore stor for at Noreg, Island og Liechtenstein skal få vere ein del av EU-systemet, men det har vore litt vanskeleg med den juridiske arkitekturen rundt dette. Derfor har Sverige teke på seg å vere mellommann, forklarer statsministeren.

Kor lang tid det vil ta før ho får møtt Löfven ansikt til ansikt igjen, veit ho ikkje.

– Akkurat no er eg redd for at det blir vanskeleg, seier Solberg.

– Det er veldig få internasjonale politiske møte. Nesten alt føregår på videoskjerm.

