Guldvog: Oppfølginga av lokale smitteutbrot har vore ein suksess

innenriks

– Vi har komme eit godt stykke på veg med arbeidet vårt mot korona i Noreg, sa Guldvog på pressekonferansen måndag.

Etter nedstenginga i vår vedtok regjeringa å gjenopne samfunnet gradvis og følgje opp lokale smitteutbrot.

Tanken har vore at styresmaktene skal kunne handtere dei lokale utbrota etter kvart som dei kjem, seier Guldvog.

– Det har vore gjort med stor suksess i haust, seier helsedirektøren.

Han ramsar opp: I Tromsø med Hurtigruten, Indre Østfold, Sarpsborg, Fredrikstad, Hamar/Lillehammer-området, Bergen og Rogalandsområdet.

– Og det blir òg handtert bra i Oslo. Det er mange tiltak som no er sett i verk i Oslo, som er gode, seier Guldvog og understrekar at Helsedirektoratet likevel meiner det er nødvendig med endå kraftigare tiltak.

Helsedirektøren argumenterer med at det er meir skjult smitte i Oslo, og at erfaringar frå Europa viser at hovudstader og store byar driv smitteutviklinga.

– Men det er vanskeleg å finne balansen på kor sterke tiltak ein skal ha, så vi har stor forståing for at dette er eit dilemma for dei som tek avgjerder i Oslo, seier Guldvog.

(©NPK)