Høgsterett forkastar Eirik Jensens anke på fengslingsforlenginga

innenriks

Oslo tingrett forlengde 9. september fengslinga av Eirik Jensen med åtte veker, men Jensen anka fengslinga.

No har saka gått til Høgsterett. Der har ankeutvalet samrøystes gått inn for at anken til Jensen skal forkastast.

Jensen anka òg førre fengsling til Høgsterett, som òg då avviste anken.

Ekspolitimann Eirik Jensen vart i Borgarting lagmannsrett 19. juni i år dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og medverknad til grov narkotikakriminalitet. Dommen vart anka på staden, og Høgsterett skal no ta stilling til saksbehandlinga og korleis lova er brukt i dommen. Bevisvurderinga og skuldspørsmålet er i utgangspunktet endeleg avgjort.

