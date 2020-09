Høie åtvarar Oslo: Nasjonale styresmakter kan overstyre byrådet

innenriks

Så langt har Oslo valt å vente med strengare tiltak og vil sjå an verknaden av tiltak som allereie er sett i verk. Byråd Raymond Johansen (Ap) har varsla pressekonferanse seinare måndag.

I kommunane som har hatt lokale smitteutbrot, har tidlege og omfattande tiltak ført til raske og gode resultat, ifølgje Høie.

– Bekymringa mi er at Oslo over tid har hatt ganske høge smittetal og veldig mange pågåande lokale utbrot samtidig, seier Høie.

Annleislandet Noreg

Under pressekonferansen sa Høie òg at han forventar at Oslo følgjer råd om strengare tiltak og ber kommunen ta ansvar.

Erfaringar frå andre storbyar i Europa viser at liknande situasjonar gjer at ein har mista kontrollen, ifølgje Høie.

– Noreg er no i realiteten eit litt annleis land i Europa. Vi har eit relativt ope samfunn og kan til og med sjå for oss å opne ytterlegare, seier Høie.

Det føreset at ein framleis klarer å slå ned lokale smitteutbrot, som ein har klart til no.

– Eg trur det er mogleg i Noreg, men det krev at alle kommunar som har utbrot, tek del i jobben, seier Høie.

Hastemøte måndag kveld

Helseministeren skal ha eit digitalt møte med Oslo og 19 omkringliggjande kommunar måndag kveld. Formålet er å få til eit tiltaksnivå som samla sett er tilpassa smittesituasjonen i Oslo og omland, opplyser Høie.

Kommunane som det gjeld, er Bærum, Asker, Lillestrøm, Nordre Follo, Lørenskog, Nittedal, Nesodden, Rælingen, Ås, Lier, Frogn, Nes, Vestby, Enebakk, Aurskog-Høland, Lunner, Gjerdrum, Hole og Gran.

Folkehelseinstituttet (FHI) og Helsedirektoratet har vorte bede av Høie om å vurdere nye tiltak for dei omkringliggjande kommunane.

