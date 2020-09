Johansen forundra over truslar frå helseministeren

innenriks

Johansen seier på pressekonferansen måndag at Oslo har vore under sterkt press frå helseminister Bent Høie (H) og Helsedirektoratet gjennom helga.

Helseministeren har gått til «det uvanlege steget å true med å overstyre Oslo», dersom Oslo ikkje innførte nye tiltak som er anbefalte av Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet (FHI), seier Johansen.

– Det forundrar meg, seier han.

Regjeringa har moglegheita til å overstyre, men det er ikkje ønskjeleg, sa Høie tidlegare måndag. Han sa òg at han forventar at Oslo følgjer råd om strengare tiltak og ber kommunen ta ansvar.

Så langt har byrådsleiar Johansen opplevd samarbeidet med nasjonale styresmakter som godt. Han understreka at han håpar dei held fram med å ha tiltru til at byrådet kjenner innbyggjarane sine best.

Men Johansen tek òg initiativ til å gravleggje stridsøksa.

– I dag føler eg på eit stort ansvar for å samkøyre stat og hovudstad, seier byrådsleiaren.

(©NPK)