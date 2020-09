KrF vil samle val og la 16-åringar stemme lokalt

innenriks

I forslaget til nytt partiprogram foreslår ein einstemmig komité kort og godt at:

* Stortingsval, fylkestingsval og kommuneval blir samla og blir halde kvart fjerde år.

* Det blir innført samtidig stemmerett for 16-åringar ved kommune- og fylkestingsval.

Viss KrFs landsmøte til våren går inn for å senke stemmerettsalderen ved lokalval, endrar partiet haldning i dette spørsmålet.

Styrkte demokrati

I dag blir det halde stortingsval skilt frå kommune- og fylkestingsval. Neste stortingsval blir halde hausten 2021, medan førre lokalval var i fjor haust. Både nasjonale og lokale val blir haldne kvart fjerde år.

KrF-nestleiar og statssekretær Ingelin Noresjø i programkomiteen trekker fram meir føreseieleg politisk styring, lågare kostnader og betre valdeltaking når ho argumenterer for å samle vala.

– Vi tenkjer det gir betre demokratiske prosessar. Kommune- og fylkestingsval har vorte ein temperaturmålar for nasjonale prosessar og i mindre grad ein målberar av lokale saker og interesser, seier ho til NTB.

Med val tett på kvarandre annakvart år kan partia i regjering og på Stortinget dessutan bli «fristet til å la valgstrategiske hensyn telle mer enn ansvarlig og langsiktig styring», skriv KrF i forslaget.

«Det kan fort gå utover muligheten til å gjennomføre viktige endringer og også svekke tilliten til politikere», heiter det.

Frå 18 til 16 år

Stemmerett for 16-åringar er ein gjengangar i norsk politisk debatt.

For KrF heng ønsket om å senke stemmerettsalderen med to år saman med ønsket om å samle vala. Ein person som fyller 17 år rett etter eit val, får med val kvart fjerde år ikkje høve til å stemme før vedkommande er 21 år.

«KrF frykter en kan få mindre interesse fra unge mennesker til å delta i samfunnsdebatter og delta aktivt i demokratiet dersom de i praksis ikke får stemt før lenge etter de fyller 18 år», heiter det i forslaget.

KrFs programarbeid blir leidd av sentralstyremedlem og statssekretær Erik Lunde. Førsteutkastet skal leggjast fram i november. Endeleg program for stortingsperioden 2021–2025 skal vedtakast av landsmøtet i april neste år.

Dei små mot dei store

Eit fleirtal i vallovutvalet foreslo i vår at 16-åringar bør få lov å stemme ved kommunestyre- og fylkestingsval.

Raudt, MDG, Venstre og SV ønskjer alle 16 års stemmerettsalder ved lokalval, medan Arbeidarpartiet, Høgre, Senterpartiet og Framstegspartiet vil halde på 18 år som i dag.

Auka deltaking, læring, motvekt til eldrebølgja og at ungdom best kjenner sin eigen situasjon, blir trekt fram av ekspertar som argument for lågare stemmerettsalder.

Motargument er at unge i mindre grad enn eldre deltek politisk, at dei manglar modenheit, har større avhengnad av andre og forholdet til andre aldersgrenser, særleg myndigheitsalderen på 18 år.

