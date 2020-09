Meklinga i sokkeloppgjeret er i gang

innenriks

Det er fagforbunda Industri Energi, Safe og Lederne som forhandlar på vegner av dei tilsette, medan Norsk olje og gass står på arbeidsgivarsida.

– Vi forventar eit oppgjer i tråd med frontfaget, inkludert tekniske krav som er viktige for medlemmene våre, seier forhandlingsleiar og nestleiar Lill-Heidi Bakkerud i Industri Energi i ei pressemelding.

Dei varslar at 168 offshorearbeidarar vil bli tekne ut i streik dersom partane ikkje blir samde innan fristen.

Då forhandlingane vart brotne for dryge tre veker sidan, meinte fagforbunda at Norsk olje og gass ikkje hadde nok å tilby. Sistnemnde understreka at forhandlingane var vanskelege og peika på at handlingsrommet i år er ytst avgrensa på grunn av koronakrisa.

– Den har medført betydeleg svakare olje- og gassprisar samanlikna med fjoråret, og det er høgst uvisst kor lenge denne krevjande perioden vil vare. Den viktigaste jobben vi må gjere framover, er derfor å verne konkurransekrafta i næringa og flest mogleg arbeidsplassar, seier forhandlingsleiar Jan Hodneland i Norsk olje og gass.

Om lag 7.000 tilsette fordelte på dei tre fagforeiningane Industri Energi, Safe og Lederne er omfatta av sokkelavtalane.

