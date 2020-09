Politiet ventar å bruke fleire veker på avslutte etterforsking mot Hurtigruten

innenriks

Politiet i Troms har så langt gjennomført rundt 20 avhøyr og gjennomgår ei omfattande mengd elektronisk informasjon, opplyser dei i ei pressemelding.

Politiet vil avklare om det er skjedd brot i straffelova eller smittevernlova i samband med utbrotet. Føretaket har framleis status som mistenkt.

– Slik det ser ut no, vil det framleis gå fleire veker før politiet kan avslutte arbeidet sitt, seier politiadvokat Lisa-Mari Ellingsen i Troms politidistrikt.

Samtidig har Sjøfartsdirektoratet og Fylkeslegene eigne gjennomgangar, og dessutan at Hurtigruten har ei eiga gransking pågåande. Politiet vil sjå på desse undersøkingane òg.

Hurtigruten er kjend med utviklinga i saka.

– Oppdateringa til politiet på status i saka er som forventa og kjent for Hurtigruten. Det er ikkje riktig av Hurtigruten Cruise å gi kommentarar til etterforskinga før politiet har konkludert, seier Berit Reiss-Andersen, forsvarar for Hurtigruten Cruise AS i ein e-post til E24.

(©NPK)