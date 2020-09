innenriks

Det viser undersøkinga Norsk koronamonitor frå Opinion.

– Ein klar trend er at nordmenn blir stadig meir positive til munnbind. To av tre er no positive til bruk, mot éin av tre i mai. Oslos innbyggjarar er mest positive, seier seniorrådgivar Nora Clausen i Opinion i ei pressemelding.

Til saman er 12.500 nordmenn spurde i undersøkinga.

Seks av ti oppgir at dei har kjøpt munnbind i løpet av koronapandemien. Dette er ein oppgang på 10 prosentpoeng sidan august.

(©NPK)