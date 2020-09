FHI-rapport: Stor sjanse for at ei rekkje fylke blir «raude»

innenriks

Sannsynet for å få over 20 smittetilfelle per 100.000 innbyggjarar veks i alle fylke, slår FHI fast i sin siste «National Corona Report», som modellerer framtidig smitteutvikling i Noreg.

Førre onsdag vart det kjent at Folkehelseinstituttet (FHI) for første gong på fleire månader bereknar at det såkalla R-talet er over 1. Det betyr at kvar enkelt koronasmitta smittar meir enn éin person.

Dagen etterpå vart rapporten som forklarer utviklinga lagt fram. Den viser at:

* Alle fylke i Noreg har over 50 prosent sjanse for å få over 20 nye smittetilfelle per 100.000 innbyggjarar dei neste to vekene (frå 21. september). Dette er grensa FHI har sett for når område i utlandet blir «raude» og karanteneplikta trer i kraft.

* Den er høgast i Agder (76 prosent), Viken (76 prosent), Rogaland (76 prosent), Oslo (76 prosent) og Vestfold og Telemark (74 prosent). Den siste vekerapporten frå FHI viste at Oslo, Viken og Vestland var over grensa for «raud» i veke 37–38.

Svingingar i R-talet

I den nye rapporten blir det òg lagd fram nye utrekningar om korleis R-talet har utvikla seg dei siste månadene. FHI bereknar at det fall under 1 då dei strenge tiltaka vart innførte i midten av mars. Deretter heldt det seg stabilt på rundt 0,5 fram til slutten av april, før det auka til 1 i byrjinga av mai. I denne perioden svinga det rundt 1-talet i ein periode, skriv FHI.

Utrekningane som kom i den siste rapporten, som gjeld frå 1. september, viser at R-talet no er på 1,22.

FHI bruker fleire modellar for å vurdere talet, som i stor grad er påverka av talet på sjukehusinnleggingar knytt til korona.

Topp ved årsskiftet

I den nye rapporten anslår FHI òg at smittetoppen vil bli nådd ved slutten av året dersom smittesituasjonen held seg som i dag.

I tillegg er sannsynet for at meir enn 500 pasientar vil trenge respiratorbehandling ved smittetoppen berekna til å vere 40 prosent. (Og 30 prosent for meir enn 1.000). Dette føreset òg at smittesituasjonen blir verande som i dag.

– Desse spådommane er mykje meir alvorlege enn før, heiter det i rapporten.

Rørsler

FHI lener seg mellom anna på teledata frå Telenor, som viser korleis nordmenn går internt i landet, når dei lagar prognosar for korleis smitten vil vere i framtida.

I den siste rapporten kjem det fram at måten nordmenn beveger seg mellom kommunar på, er stabil, og «held seg på same høge nivå som før sommaren».

– Det er ingen teikn til ein reduksjon i rørslenivået som følgje av auka bruk av heimekontor og fjernjobbing, skriv FHI.

Smitteutvikling

Tabellen nedanfor viser korleis FHI vurderer sannsynet for at ulike fylke får 20 smittetilfelle per 100.000 innbyggjarar i den inneverande tovekersperioden:

Agder: 0.76

Innlandet: 0.71

Møre og Romsdal: 0.65

Nordland: 0.64

Oslo: 0.76

Rogaland: 0.79

Troms og Finnmark: 0.61

Trøndelag: 0.68

Vestfold og Telemark: 0.74

Vestland: 0.67

Viken: 0.76

