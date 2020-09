Frp vil unngå flymonopol i Noreg

innenriks

Tysdag klokka 17 møter Sylvi Listhaug (Frp) dei to statsrådane på Stortinget. Tema for møtet er korleis å unngå eit flymonopol i Noreg, og kva tiltak regjeringa har tenkt å setje i verk for å redde Norwegian frå konkurs.

– Frp har invitert Hareide og Nybø til dette møtet for at vi skal få nokre konkrete punkt på bordet til korleis vi unngår eit flymonopol i Noreg, seier Listhaug, som synest det er bra statsrådane tek seg tid til møtet.

– Eit flymonopol ville gjort det endå vanskelegare for dei som bur i distrikta, og som er avhengige av fly. Fly er mange stader kollektivtransporten til distrikta. Monopol gir dårlegare service, høgare prisar og færre avgangar.

(©NPK)