Oslo-politiet: Vi kjem ikkje til å bruke ressursar no på å følgje opp munnbind-påbod

– Vi skal ikkje inn på trikken for å sjekke, det har vi ikkje kapasitet til. Dersom det blir meldt om store problem opp imot dette, så får vi revurdere, men vi kjem i utgangspunktet ikkje til å bruke ressursar på dette, seier operasjonsleiar Per-Ivar Iversen i Oslo politidistrikt til NTB tysdag formiddag.

– Ressursbruken blir slik som det har vore tidlegare. Vi hjelper kommunen dersom det blir etterspurt, og vi tek hand om ordensmessige ting og brot på smittevernreglar, seier han.

Måndag kveld kunngjorde byrådsleiar Raymond Johansen (Ap) at Oslo kommune innfører ei rekkje nye tiltak, mellom anna eit påbod om å bruke munnbind på kollektivtransport når det ikkje er mogleg å halde éin meters avstand til kvarandre. Tiltaka varer i første omgang i to veker.

Dialog med politiet

Johansen opplyste på pressekonferansen at politiet skal handheve at alle har med munnbind, og han sa at han har hatt kontakt med politimeisteren i Oslo om «å bruke noe ressurser» på å handheve påbodet.

Det er enno uklart kva straffa vil vere for å bryte påbodet. Helsebyråd Robert Steen (Ap) sa at han trur det vil vere straff nok dersom politiet ber deg gå av trikken eller T-banen dersom du ikkje har munnbind på.

– Eg antek at det er kjipt endå om du sit på ein trikk utan munnbind og så kjem politiet og tek deg ut. Det er ikkje noko hyggjeleg. Berre den sosiale opplevinga vil vere ei straff som er kraftfull nok til at du neste gong tek på deg munnbindet, sa Steen.

– Kjem ikkje til å straffe

Denne veka er det haustferie i Oslo, og Iversen seier at Oslo-politiet har normal bemanning. Han seier at dei ventar og ser før dei eventuelt gjer nye vurderingar av ressursbruken.

– Vi får sjå kva slags meldingar vi får, frå kommunen eller private. Dersom det blir store problem, må vi sjølvsagt revurdere bruken av ressursar der det er mest formålstenleg.

– Vi kjem ikkje til å straffe folk som ikkje bruker munnbind, seier Iversen.

