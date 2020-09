Politiet i Oslo: Kan gi pålegg viss koronatiltak ikkje blir følgt

innenriks

Politiet seier no at dei vil handheve innanfor ramma av den daglege tenesta, men at dei i utgangspunktet ikkje igangsett eigne smittevernkontrollar.

– Viss råd og henstillingar ikkje blir følgt, kan politiet gi pålegg for å sikre at reglane blir overhaldne. Openberre og fleire brot på smittevernlova kan bli melde, opplyser stabssjef Harald Nilssen i Oslo politidistrikt.

Tidlegare tysdag opplyste Oslo kommune at kommunen ikkje har heimel til å straffe dei som mellom anna bryt påbodet om bruk av munnbind ved trengsel i kollektivtrafikken.

(©NPK)