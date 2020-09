Samsvar mellom skriftprøvar i Bertheussen-saka

innenriks

På den tolvte dagen i rettssaka mot Laila Anita Bertheussen fekk retten høyre om dei nitide analysane som er gjorde av skrifta på trusselbrev, konvoluttar, husvegg og bil.

– Resultata taler sterkt for at den omstridde skrifta i beslaget er utført av tiltalte, sa seniorrådgivar Trond Jacobsen i Kripos om eitt av trusselbreva i saka.

Brevet vart funne i postkassa til tiltalte og sambuaren hennar Tor Mikkel Wara om morgonen laurdag 2. mars i fjor. I brevet står det: «Jævela rasister vi venter på dere du og den feige Frp hora turte ikke komme. Vi venter på dere».

På ein skala frå +3 til -3, der 0 indikerer at det ikkje kan trekkjast nokon konklusjon om samsvar eller ei, sa skrifteksperten at brevet vart gradert til +2.

– Du vil aldri forvente å finne fullt samsvar. Veldig mange samsvar må til for at ein i eit slikt tilfelle skulle konkludere med +3, sa han.

Av dei sju beslaga som er granska for skrift, var det òg nokre som vart gradert til +1, som indikerer ei viss grad av samsvar.

Når det gjaldt «rasisit», som var skrive på husveggen, lét det seg ikkje gjere å konkludere noko om samsvar. Analytikarane meiner òg at ein av dei undersøkte konvoluttane sendt til forsvararen til tiltalte John Christian Elden, til ei viss grad taler for at han ikkje er skriven av Bertheussen.

Tiltalte har gitt frå seg fleire skriftprøver for politiet som er samanlikna med det beslaglagde materialet.

