Tilsett smitta på intensivavdelinga på SUS – planlagde operasjonar utsett

innenriks

Sjukehuset har endra beredskapsnivået frå grønt til gult, noko som medfører at situasjonen blir handtert med utvida innsats, og dessutan at det blir sett inn ekstraordinære ressursar og tiltak, opplyser sjukehuset i ei pressemelding.

– Vi testar breitt, sjølv om vi ikkje forventar å finne mange positive testsvar. Men vi gjer det for å få best mogleg oversikt. Vi meiner vi byrjar å få oversikt over situasjonen no. Vi ber om at besøkjande må tenkje nøye gjennom om dei må på besøk den næraste tida, seier administrerande direktør Helle Schøyen.

Den smitta medarbeidaren, som var på jobb torsdag og fredag, jobba på intensivavdelinga og postoperativ avdeling, der all aktivitet no er stansa.

Sju tilsette er sett i karantene, skriv Stavanger Aftenblad.

Sjukehuset jobbar no for fullt med smittesporing og testar aktuelle medarbeidarar og pasientar fortløpande.

