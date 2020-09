Bartnes attvalt som leiar i bondelaget

innenriks

Bartnes og resten av leiinga vart som venta attvalt då Norges Bondelag heldt årsmøtet sitt, kalla Bondetinget. Men det vart strid om ein av styreplassane, skriv Nationen.

Representantane for grøntnæringane tok nemleg opp at dei ikkje er representerte i styret, og sørgde for kampvotering om ein av styreplassane. Den tapte dei, og innstillinga frå valkomiteen på Arthur Salte som nytt styremedlem gjekk gjennom.

Ifølgje Nationen vart det omtalt som ein katastrofe og forkasteleg at grøntnæringa ikkje var representert.

– Grøntsektoren står for 12–13 prosent av verdiskapinga. Vi er større enn korn, som har rundt 10 prosent av omsetninga, sa Gartnerhallens leiar Per Olav Skutle.

