Bookmakerane spår fredspris til Verdshelseorganisasjonen

Du blir ikkje rik viss du set pengar på at Verdshelseorganisasjonen (WHO) får Nobels fredspris i år.

Organisasjonen har spelt ei nøkkelrolle i den globale kampen mot koronaviruset og har vorte ei politisk skyteskive for USAs president Donald Trump. No toppar WHO listene hos fleire spelselskap, tett følgt av profilar som den svenske klimaaktivisten Greta Thunberg og New Zealands statsminister Jacinda Ardern.

Kven som får prisen, blir kjent fredag 9. oktober klokka 11.

Ope felt

Henrik Urdal, direktør ved fredsforskingsinstituttet Prio, meiner det er eit ope felt i år.

– Dette er eit år der vi ikkje har så mange openberre kandidatar som vi har hatt dei siste åra. Det betyr at vi kan få ein fredspris som blir gitt for «lang og tru teneste», seier Urdal til NTB.

Fristen for å nominere kandidatar til prisen i år gjekk ut 31. januar. I tillegg har medlemmene i nobelkomiteen moglegheit til å nominere eigne kandidatar fram til det første møtet til komiteen, som fann stad i februar. Urdal trur dette er for tidleg til at WHO kan ha vorte nominert for koronahandteringa, og at det uansett er for stor uvisse knytt til rolla WHO har hatt i denne handteringa til å gi organisasjonen ein pris allereie no.

– Men eg trur fort det bli aktuelt til neste år, seier han.

Håpar på journalistpris

Tradisjonen tru har Prio-sjefen òg publisert si eiga liste med favorittar. Der tronar journalistorganisasjonen Committee to Protect Journalists (CPJ) øvst.

Ein slik pris vil sende eit signal til verda om kor viktig det er med journalistikk og ytringsfridom, meiner Urdal.

– I krig og konflikt er det ofte vanskeleg å få fram det som er røyndommen. Du har partar som bruker propaganda aktivt, og som har ei interesse av å prøve å forstyrre forståinga i omverda av det som skjer, mellom anna fordi ein ønskjer å tildekte eigne overgrep, påpeikar han.

Men ein journalistpris vil òg ha ein breiare relevans:

– Det dreier seg om at også dei samfunna som vi lever i, som ikkje nødvendigvis er konfliktsamfunn, er sårbare for at maktpersonar systematisk feilinformerer. Det at ein har truverdige kjelder til informasjon, er viktig for stabilitet òg i demokratisk høgt utvikla land.

Løfte fram kvinneaktivist

CPJ er òg med blant favorittane hos Noregs Fredsråd, som har organisasjonen som nummer to på lista si saman med Reporterar utan grenser.

Men øvst på lista til Fredsrådet står ein mindre kjend kandidat – nemleg den afghanske politikaren og kvinnesaksaktivisten Fawzia Koofi. Ho har i ei årrekkje kjempa for plassen til kvinner i det afghanske samfunnet og har no fått ei viktig rolle i den afghanske fredsprosessen, fortel Fredsrådets daglege leiar Oda Andersen Nyborg.

– Ho blir motarbeidd frå alle kantar, både internt og eksternt. Desto viktigare er det å løfte henne fram, seier Nyborg til NTB.

Nyborg viser samtidig til at Koofi har retta open kritikk mot Taliban, og at ho fleire gonger har vorte utsett for attentatforsøk – seinast i august. Det å foreslå Koofi til fredsprisen inneber derfor ikkje noka heider av rolla til Taliban i fredsprosessen, meiner ho.

Kjendiseffekt

Når spelselskapa derimot peikar på kandidatar som WHO, Thunberg og Ardern – og til og med Trump – trur Urdal det handlar mest om at bookmakerane er ute etter å tene pengar, og at dei derfor er avhengige av namn som er spektakulære nok til at folk er villige til å setje pengar på dei.

– Eg trur ikkje det eigentleg reflekterer nokon som helst form for innsideinformasjon.

