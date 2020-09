Fleire kommunar rundt Oslo strammar inn på koronatiltaka

innenriks

Begge kommunane har innført påbod om å bruke munnbind på kollektivtransport viss det ikkje er mogleg å halde éin meters grensa, og dessutan forbod mot å arrangere eller delta på private samkomme med fleire enn ti personar til stades, påby registrering av gjester på skjenkestadar og forbod mot offentlege innandørs arrangement med meir enn 50 personar til stades viss det ikkje er seteplassering.

Ullensaker har i tillegg – som Oslo – vedteke at personale i heimetenesta no skal nytte munnbind ved besøk, noko Lørenskog ikkje har fatta vedtak om.

På Nesodden sat formannskapen framleis i møte ved 19-tida, men det finst forslag om å innføre påbod om bruk av munnbind i kollektivtransporten og forbod mot innandørs arrangement med fleire enn 50 deltakarar.

Alle kommunane har til felles at dei har det same bu- og arbeidsmarknad som Oslo slik at innbyggjarane til kommunen både jobbar og har fritidsaktivitetar i hovudstaden.

(©NPK)