Flotte haustferiedagar kommande helg

Det er austavind og lågtrykk som sikrar godvêret mange stader i landet kommande helg.

Unntaket er for Austlandet og Sørlandet som må førebu seg på regn og grått vêr. Særleg i dei vestlege områda på Austlandet. Søndag blir det nedbør over heile Austlandet. Særleg i Agder og Telemark blir det veldig vått.

– Det blir òg mykje vind, spesielt på Sørlandet og langs heile kysten. Fredag og laurdag blir det opp til stiv kuling, som søndag kan bli til sterk kuling, seier statsmeteorolog Magni Svanevik i Meteorologisk institutt.

Finvêr

Samtidig kan Vestlandet, Midt- og Nord-Noreg førebu seg på ein fin start på haustferiane sine. Det blir mykje sol og tørt, men også mykje vind her.

Ved kysten av Rogaland og i fjellet er det venta at det blæs kuling på fredagen. Det blir grått i austlege fjellområda her, men når du kjem over på vest i fjellområdet, blir det fint.

– Når du har austavind, får du føneffekt på vestsida av fjellet, seier meteorologen.

Det blir varmare på Vestlandet enn Austlandet. I Bergen blir det lett 18 grader gjennom helga. Rundt Møre og Romsdal, der ein ofte får god effekt av austvinden, blir det over 20 grader nokre stader.

Også i Nord-Noreg kan mange sjå fram til ei fin helg, sjølv om ein òg må førebu seg på vind og kuling. Det blir veldig fint vêr, men unntak av Aust-Finnmark og vidda som kan få litt meir skyer.

– Det blir veldig fint ved kysten, seier Svanevik.

I Bodø kan det fort bli 15 grader, i Tromsø stig temperaturar opp til 13 grader, og i Alta opp mot 14 grader i helga.

Neste veke

Det fine haustvêret kan strekkje seg inne neste veke. Også Sør-Noreg kan dei få betre vêr igjen.

– Neste veke ser bra ut mange stader. Det er relativt stabilt med austavind. Eg kan ikkje love at det blir tørt heile veka, men det er moglegheiter for fine dagar, seier meteorologen.

Årets haustferiar avsluttar ein veldig våt september for landet. Spesielt er det Nord-Noreg som har hatt det veldig vått.

Nokre stader i nord har det komme over 200 prosent meir nedbør enn det som er normalen for månaden. Lengre sør i landet har nedbøren vore nærare normalen for perioden.

