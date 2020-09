Folkevalde frå både høgre og venstre vil ha republikk

innenriks

Forslaget vart fremja onsdag av Solfrid Lerbrekk frå SV.

Blant dei som stiller seg bak, er partifellen hennar Kari Elisabeth Kaski, og dessutan Anette Trettebergstuen, Åsmund Aukrust og Torstein Tvedt Solberg frå Arbeidarpartiet, Heidi Nordby Lunde frå Høgre, Sivert Bjørnstad frå Framstegspartiet, og Trine Skei Grande, Ketil Kjenseth og Jon Gunnes frå Venstre.

– Det er urettferdig at makt skal arvast. Det er lite demokratisk og passar heller ikkje i eit moderne samfunn, seier Lerbekk.

Ikkje kritikk av kongehuset

SV fremjar derfor grunnlovsforslag som ein del av ein større pakke.

– Vi vil greie ut alternativ styringsform og ha folkeavstemming om republikk, seier Lerbekk, som samtidig understrekar at forslaget ikkje inneber ein kritikk av kongefamilien.

– Vi har ein fin og populær kongefamilie i dag, og det er vi glade for. Men det er ikkje sjølvsagt at kongefamilien har så høg oppslutning blant folket, berre sjå til Sverige eller andre europeiske land, seier SV-representanten, som også er glad for at representantar frå nesten heile det politiske spekteret har stilt seg bak forslaget.

– Det viser at fleire enn berre oss er interesserte i å ta den prinsipielle diskusjonen om eit demokratisk valt statsoverhovud i staden for at det skal gå i arv.

Skjerpa ordlyd

På landsmøtet sitt i helga skjerpa Venstre ordlyden i prinsipprogrammet sitt der partiet går inn for republikk.

Eit liknande forslag var oppe til behandling i Stortinget i januar i fjor. Men stortingsfleirtalet såg ingen grunn til å endre styreforma i Noreg, og berre 36 representantar røysta for å avvikle monarkiet.

(©NPK)