Helikopter fekk oljeproblem før landing ved Stavanger

Helikopteret av typen Sikorsky S-92A frå selskapet Bristow Norway var på veg frå plattforma West Elara, opplyser Havarikommisjon tysdag.

Under nedstigninga fekk besetninga ved rundt 4.500 fot eit varsel om at oljetrykket på hovedgirboksen hadde sokke. Det vart følgt av eit nytt varsel, noko som gjorde at besetninga – i samsvar med sjekklista – sette venstre motor på tomgang. Eit nytt varsel følgde, og oljetemperaturen steig, på det meste til 214 grader.

– Besetninga sende nødmelding og gjekk ned til ei høgd på 200 fot. Dei førebudde seg på å lande på sjøen dersom oljetrykket skulle forsvinne heilt. Landinga på Sola var udramatisk og helikopteret vart følgt til parkering av mannskap frå brann- og redningsavdelinga, opplyser Havarikommisjonen.

Undersøkingane så langt har avdekt mellom anna noko oljesøl fleire stader, men så langt er det ikkje funne noka forklaring på det som skjedde.

Ifølgje Teknisk Ukeblad er det aktuelle helikopteret produsert i 2006 og er eitt av dei eldste av denne typen – med serienummer 32.

