Koronakrangel i Bertheussen-saka

innenriks

Forsvararen hennar John Christian Elden trekte fram at ei rekkje medium tysdag melde at klienten hans hadde reist inn og ut av Noreg i samband med fleire turar til Sverige og ein tur til Alicante i Spania.

– Brota førte til at PST varsla bydelsoverlegen og Oslo politidistrikt, sa Elden.

Han la fram ei erklæring skriven i slutten av juni frå fastlegen hennar om at ho testa positivt for koronasmitte i februar/mars og har vore immun sidan då.

Bertheussen hevda at statsadvokat Frederik Ranke ikkje held seg til fakta, men til spekulasjonar.

– Han vel eit spekulativt narrativ. Men statsadvokaten tek altså feil – igjen. Eg har vore veldig sjuk heile tida. Eg har hatt sju antibiotikakurar siste halvår, sa tiltalte.

Aktor tok til motmæle

Utspelet fekk Ranke til å reagere. Han forklarte at påtalemakta tok opp turane hennar fordi det frå forsvaret hadde vorte hevda at enkelte av sendingane hadde gitt tiltalte alibi.

Han stadfesta at det forholdsvis høge talet på turar førte til at Politiets tryggingsteneste (PST) varsla helsestyresmaktene, men sa at det ikkje var riktig at dei òg hadde gitt Oslo politidistrikt beskjed.

– Dette er på ingen måte forfølgt vidare av påtalemakta, sa Ranke.

Når det gjaldt legeerklæringa om antistoff, som ikkje har inngått i dokumentutdraget og først vart lagt fram i retten onsdag, viste statsadvokaten til informasjon frå styresmaktene. Der heiter det at ein test etter at du var sjuk, som kan dokumentere at du har vore sjuk, ikkje er tilstrekkeleg. Det gjeld til dømes såkalla antistofftestar

– Vi deler ikkje utan vidare synet til forsvaret på det rettslege her, avslutta aktor.

Kjeldevern

Forsvaret førte to journalistar som vitne onsdag, Tormod Strand frå NRK og Steinar Suvatne frå Dagbladet.

Begge viste til kjeldevernet då dei vart spurde av forsvarar Bernt Heiberg om å leggje fram e-postkorrespondansen dei hadde med han eller dei som hevda dei stod bak truslane mot tiltalte og sambuaren hennar Tor Mikkel Wara. Heller ikkje PST har fått dette materialet.

Retten vil torsdag drøfte om redaksjonane kan påleggjast å utlevere e-postane. Dei to journalistane ville heller ikkje gi opp e-postadressa som vart brukt.

Strand fekk den første e-posten 29. mai i fjor. Han kontakta PST, men dei ville ikkje gi nokon kommentar og viste til at det var ei sak som gjekk føre seg. NRK valde å ikkje publisere fordi dei ikkje klarte å finne ut kven avsendaren eller avsendarane var.

Suvatne sa at han fekk inntrykk av at det var fleire personar som stod bak e-postkorrespondansen han hadde.

– Det var inga kraftig endring i ordlyd. E-postane vart gjennomgått av språkekspertar. Dei sa at språket verka fabrikkert. Det var kryptert e-post. Det var umogleg å avdekkje kven avsendaren var, sa han.

Avsendaren foreslo òg eit møte i Oslo 19. juni i fjor, men det lét seg ikkje gjere fordi journalisten skulle på ferie.

(©NPK)