NHO Reiseliv: Kloke oppmjukingar

– Dette er kloke oppmjukingar som vil ta oss eit skritt vidare mot gjenopning og normal drift, seier Krohn Devold til NTB.

Ho er positiv til at den nasjonale skjenkestoppen ved midnatt blir oppheva frå 12. oktober og at regjeringa dessutan opnar for utandørsarrangement med inntil 600 personar i grupper på 200 personar, og at dette òg blir vurderte å gjere også for innandørsarrangement.

– Denne regelendringa er eit skritt på vegen mot å opne kurs- og konferansemarknaden til 600 personar i grupper på 200 igjen. Forhåpentlegvis kan slike arrangement gjennomførast innandørs innan kort tid når erfaringane frå utandørs er gjort, seier ho.

