Raja: Nok med eitt sete mellom tilskodarar inne

innenriks

– Det vil bety ganske mykje for mange kulturarrangement innandørs. I dag har det i praksis vore to tomme seter før neste person kan sitje. No gjer vi den endringa at det er tilstrekkeleg med eitt ledige sete mellom tilskodarar, sa kulturminister Abid Raja (V) under ein pressekonferanse onsdag.

Han understreka at det for innandørsarrangement framleis gjeld ei avgrensing på 200 personar i publikum, noko som legg avgrensingar på kultursektoren.

– Personar i same husstand skal framleis kunne sitje saman, sa han.

(©NPK)