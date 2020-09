Raude Kors-prisen til lege Tore Godal

innenriks

Røde Kors opplyser i ei pressemelding at Godal har bidrege stort til betring av den globale folkehelsa, og trekker fram at han no er involvert i arbeidet med å utvikle ein koronavaksine.

– Tore Godal har praktisert grunnideane til Raude Kors om likeverd og menneskeverd gjennom arbeidet sitt for å verne, hindre og lindre. Han har utført eit grensesprengjande arbeid for at alle skal ha rett til helsetenester og eit verdig liv, seier president i Raude Kors, Robert Mood.

Godal har vore involvert i det globale initiativet for å kjempe mot malaria, arbeidd med å innføre myggnett og skipinga av vaksinealliansen Gavi. Han var spesialrådgivar for Gro Harlem Brundtland då ho leidde Verdshelseorganisasjonen (WHO).

– Det er ei stor ære for meg å få denne prisen frå Raude Kors. Heilt frå oppveksten min i Rauland til no dei siste åra, har eg sett kor viktig frivillig arbeid er i samfunnet vårt. Ikkje minst no den siste tida der frivillig innsats speler ei stor rolle i å forhindre og nedkjempe covid-19, seier Godal.

(©NPK)