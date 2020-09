Riksrevisjonen kritiserer behandlinga av barneheimsbarn: – Alvorleg

innenriks

Ifølgje rapporten som vart lagt fram onsdag, blir mange barn plasserte i institusjonar utan at Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) har kartlagt behova deira godt nok.

– Det er alvorleg og svekkjer rettstryggleiken til barna, konkluderer riksrevisor Per-Kristian Foss.

«Alvorleg» er den nest sterkaste kritikken Riksrevisjonen kan komme med.

– Feil tilbod

Ifølgje Riksrevisjonen kan manglande dokumentasjon føre til feilplasseringar og utilsikta flyttingar, eller at tilbodet ikkje er godt nok tilpassa barna.

– Barna kan få eit feil tilbod, seier Foss.

– At behova ikkje blir godt nok kartlagde, kan gi alvorlege konsekvensar for livet til barna det gjeld, meiner riksrevisoren.

I desember 2019 budde 774 barn på statlege eller private barnevernsinstitusjonar. Ifølgje rapporten flyttar seks av ti barn minst éin gong etter at dei kom til barneheim. 12 prosent har flytta fire eller fleire gonger.

Ifølgje rapporten har barna krav på å få medverke i si eiga sak. Men ofte blir dei ikkje høyrde.

Følgjer ikkje opp

Bufetat får samtidig kritikk for ikkje å følgje opp det enkelte barnet godt nok.

Mellom anna skal institusjonane lage handlingsplanar for barna, som skal vere utarbeidde i samarbeid med barnet.

Her sviktar både dei private og statlege institusjonane, viser eit utval av sakene som Riksrevisjonen har gjennomgått. I 17 av 25 plasseringar i private institusjonar var det manglar, og i tolv av sakene hadde Bufetat heller ikkje henta inn handlingsplanen.

I dei statlege institusjonane mangla det handlingsplanar for delar av opphaldet i ti av 15 saker.

I tillegg er rapporteringa om utviklinga til barna for heile eller deler av opphaldet for dårleg, konkluderer Riksrevisjonen. Institusjonane rapporterer sjeldan om kva behandling barna eventuelt får, og korleis det blir lagt til rette for psykisk helsehjelp.

I mange tilfelle blir resultatet av plasseringane heller ikkje evaluert.

Dyre plassar

Rapporten viser òg at frå 2016 til 2019 har dei totale kostnadene til barnevernsinstitusjonar auka med heile 31 prosent, frå 2,5 milliardar kroner i 2016 til 3,3 milliardar i 2019, trass i at talet på barn som blir plasserte, har vore stabilt.

Det er særleg kostnaden til enkeltkjøp i private institusjonar som trekkjer opp. Dette har auka med heile 130 prosent, ifølgje Riksrevisjonen.

Samtidig har omfanget av rammeavtalar med private aktørar minka med 14 prosent.

Fleire regionar seier at dei ikkje er fornøgde med kapasiteten og det tilbodet som finst gjennom statlege institusjonar og rammeavtalar med private. Ofte finst det ikkje ledige plassar, noko som fører til fleire dyre enkeltkjøp.

