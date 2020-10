Abid Raja innstilt på topp på stortingslista til Viken Venstre

innenriks

– Eg er utruleg takksam for at Viken Venstres nominasjonskomité har innstilt meg til å vere toppkandidat for heile Viken. Regionen vår treng å stå saman om viktige utfordringar, seier Raja.

Viken Venstre blir altså det første og einaste partiet med ei felles liste for alle valkrinsane i Viken.

– Viken brettar opp ermane med eit nytt lag for heile regionen. Eit solid lag som vil satse på skulen, løyse klimautfordringane og bidra til å skape fleire arbeidsplassar, seier leiar av nominasjonskomiteen, Tord Hustveit.

På andreplass har nominasjonskomiteen innstilt Solveig Schytz, som er stortingsrepresentant og tidlegare fylkestingsrepresentant. Nummer tre på lista er Maren Hersleth Holsen, statssekretær i Klima- og miljødepartementet.

(©NPK)