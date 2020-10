Bøhler: – Eg hadde håpa at vi kunne skiljast som gode venner

innenriks

– Eg hadde håpa at vi kunne skiljast som gode venner. Eg har ikkje tenkt å leggje opp til å seie noko som helst negativt om mitt eige parti, seier Bøhler.

Han har no takka ja til å stille som toppkandidat for Oslo Senterparti i stortingsvalet neste år. Dermed er han ute av Arbeidarpartiet, som han har vore aktiv i sidan midten av 1980-talet.

– Eg har gjort alt eg har kunna i desse åra sidan 1984–85, og eg vil gjerne skiljast som venn. Har ikkje noko negativt å seie om nokon, seier Bøhler.

Han fortel at mange veljarar har oppsøkt han etter at han i sommar varsla at han ikkje ville stille til attval for Oslo Arbeidarparti, for å «mase på han» og få han til å stille opp vidare.

– Då føler eg meir forplikting overfor desse veljarane og dei sakene eg synest eg må halde fram med å jobbe for, seier han.

(©NPK)