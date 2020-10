Cato Husabø Fossen blir ny pressesjef i Høgre

innenriks

28-åringen har vore fast tilsett som politisk reporter i NRK sidan 2016, der han også i periodar har vore programleiar i Dagsrevyen og Politisk kvarter, heiter det i ei pressemelding frå Høgre.

– Vi er strålande fornøgde med å få ein av Noregs fremste politiske journalistar med oss på laget som ny pressesjef. Det er under eitt år til valet der målet er eit historisk attval for Høgre i regjering og Erna som statsminister, seier Høgres parlamentariske leiar Trond Helleland.

Fossen vart vald inn i kommunestyret for Høgre i heimbyen Førde i 2011, men melde seg ut same år då han fekk jobb i avisa Firda. Han har òg jobba for VG og TV 2.

– No har eg dekt fire val som journalist, og har lyst til å få ein ny inngang til det. Så no skal eg gjere alt eg kan for å sørgje for at vi får fire nye år med Erna, seier Cato Husabø Fossen til Dagens Næringsliv.

