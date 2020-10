Mange av oss er bekymra for våre eldre

innenriks

– Det er grunn til bekymring når så mange oppgir at dei er urolege for eldre i familien sin. Vi fryktar at dei som ikkje har nokon nære pårørande i det heile, ikkje får sine behov møtt, og at dei heller ikkje får sagt ifrå om dette, seier Annelise Flor, seniorrådgivar i Røde Kors.

I ei undersøking har 55 prosent svart at dei er urolege for at dei eldre i familien har vorte meir einsame som følgje av koronasituasjonen. Bekymringa har auka sidan juni, då ei tilsvarande undersøking vart gjord.

– Alle har eit grunnleggjande behov for sosial kontakt med andre menneske. Eldre som ikkje kjem seg ut, og som blir meir passive som følgje av pandemien, risikerer å raskare få dårlegare fysisk og psykisk helse, seier Flor.

(©NPK)