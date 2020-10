Nesten 3.700 nye tilfelle – aldri før har fleire fått påvist brystkreft

innenriks

Tala er henta frå den siste årsrapporten frå Kreftregisteret, som vart publisert i september.

I brystkreftrapporten blir det poengtert at det har vore ei betydeleg utvikling og forbetring i diagnostikk, slik at fleire tilfelle blir oppdaga. Samtidig veks den eldre befolkninga, slik at det samla talet tilfelle òg aukar naturleg.

Behandlinga har vorte stadig betre, slik at fleire kvinner enn før blir friske. Gjennomsnittsalder ved diagnose er no 62 år, og relativ overleving etter fem år etter diagnose er no heile 92 prosent.

– Vi har dessverre sett ein jamn auke over lang tid. Sjølv om denne auken er forventa fordi befolkninga blir større og vi blir eldre, så betyr det at fleire og fleire får den knusande beskjeden om at dei har brystkreft, seier generalsekretær i Kreftforeningen, Ingrid Stenstadvold Ross, til NTB.

Kreftforeningen set om hausten søkjelys på dei to hyppigast førekommande kreftformene for menn og kvinner: Brystkreft i oktober og prostatakreft i november.

Begge desse har likevel lovande prognose når ein først er ramma. Årsrapporten for prostatakreft viser at det i fjor vart registrert 4.820 nye tilfelle, ein nedgang for tredje år på rad, og at mennene som fekk diagnose, var 70 år i snitt.

Samtidig som delen eldre menn i befolkninga aukar, har talet som døyr av prostatakreft kvart år, gått ned dei siste fem åra, så her går utviklinga riktig veg. For pasientar under 75 år er risikoen for å døy av prostatakreften no under 10 prosent, og for dei over 75 år er det framleis langt meir sannsynleg at ein døyr av andre årsaker.

(©NPK)