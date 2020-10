Nytt Venstre-program på veg: – Kunnskap er svaret på alt!

innenriks

– Kunnskap er faktisk svaret på alt. Det er så enkelt, men også så vanskeleg, seier leiar Sveinung Rotevatn i Venstres programkomité til NTB.

Torsdag la han fram førsteutkastet til nytt partiprogram, der det mellom anna blir foreslått å gjeninnføre arveavgift, å stanse leiting etter olje og gass, fjerne leiterefusjonsordninga for oljenæringa og heller satse offensivt på klima og kunnskap.

– Uansett kva problem du ønskjer å løyse, anten det er klimagassutslepp, covid-19 eller sosial forskjell, så er kunnskap svaret. Derfor bruker vi mykje plass i programmet på nettopp å styrkje utdanningssystemet vårt, seier Rotevatn.

Grillpølse-samanlikning

Han ønskjer å bruke kunnskap til å omstille oljenæringa til nye moglegheiter innan flytande havvind, hydrogen og grøn skipsfart.

– Den viktigaste kapitalen i Noreg er ikkje olje og gass, vasskraft eller industri. Den viktigaste kapitalen vi har, det er folk. Jo meir dei kan, jo større moglegheiter dei får til å nå potensialet sitt i livet og velje den yrkesvegen dei ønskjer, jo meir kjem Noreg til å lykkast.

– Kva trur du folk i oljebransjen vil synast om dette programutkastet?

– Viss Venstre foreslo å avgrense moglegheita til å selje grillpølser, ville nok folk i grillpølsebransjen vore skeptisk til det. Men eg trur det er lurt, også for olje- og gassnæringa, å omstille seg raskare enn ho har gjort til no, seier Rotevatn.

– Meir pengar til vanlege folk

Dersom politikken i programutkastet vart vedteken, trur komitéleiaren at folk flest ville få merke at dei blir meir sett, får meir fridom og meir tillit frå politikarane.

Dette forklarer han slik:

– Det gjeld for alt frå kva fag du kan velje på skulen til kva dag i veka du har lyst å handle mat, du får litt meir tillit. Så ville du sjølvsagt fått merke at det lønner seg å ta miljøvennlege val, til dømes ved å kjøpe ein nullutsleppsbil i staden for fossilbil. I tillegg vil du sitje igjen med litt meir pengar etter å ha betalt skatt kvar månad.

Skattedebatt

Akkurat når det gjeld skatt, foreslår programkomiteen ei rekkje grep som Rotevatn trur det kan bli diskusjonar om i partiet. Mellom anna vil dei fjerne skattefrådraget på bustadlånsrenter, dei vil gjeninnføre arveavgifta og dei vil innføre eit eige klimaskattefrådrag.

Ifølgje komitéleiaren er debatten allereie i friskt i gang på interne forum.

– Vi må passe på at vi finn balansen godt nok, slik at dei av oss som har veldig sterk rygg, kan bidra med litt meir, samtidig som det breie laga av befolkninga, dei som går på jobb kvar dag, og ikkje minst dei som har låg inntekt, kjem betre ut enn i dag. Det skal vi få til!

Programkomiteen står samla om forslaga, det er ingen dissensar i førsteutkastet. Nytt av året er òg at komiteen har fatta seg i kortheit. Programutkastet er på 48 sider, noko Rotevatn hevdar er det kortaste sidan 1985. Til samanlikning var førre partiprogram på 196 sider.

– Dette gjer programmet enklare å lese for veljarane, seier han.

(©NPK)