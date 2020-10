Regjeringa vil ha 100 nye utdanningsstillingar for legar

innenriks

– Kommunane er heilt avhengige av å rekruttere legar i den krisa vi står i. Derfor er det svært gledeleg at regjeringa no styrkjer opplæringa både i sjukehusa og i kommunehelsetenesta, seier Sveinung Stensland, helsepolitisk talsperson for Høgre, i ein kommentar til NTB om budsjettlekkasjen.

LIS1 står for lege i spesialisering, første del. Stillingane består av klinisk praksis i tolv månader i spesialisthelsetenesta og deretter seks månader i den kommunale helse- og omsorgstenesta.

Også ein mellombels auke

Regjeringa oppretta 100 mellombelse LIS1-stillingar frå og med hausten 2020 for at tenestene skal vere betre rusta i koronasituasjonen. Den mellombelse auken forskoterer dermed den permanente auken i talet på kunngjorde stillingar som skjer frå hausten 2021, opplyser regjeringspartane Høgre, Venstre og KrF.

– Det er langt fleire som søkjer på desse stillingane enn det er stillingar tilgjengeleg. Det viser behovet for denne styrkinga, både for legane sjølv og for kompetansenivået i dei ulike delane av helsetenesta vår, seier Geir Jørgen Bekkevold, leiar i helsekomiteen på Stortinget og helsepolitisk talsperson for KrF.

Over 1.000 stillingar per år

Carl-Erik Grimstad, helsepolitisk talsperson for Venstre, viser til at partia i regjeringserklæringa slår fast at dei vil auke talet på stillingar.

– Dette har vore eit langsiktig mål for regjeringa, som vi no innfrir ytterlegare, seier Grimstad.

Med auken på 100 nye LIS1-stillingar vil 1.088 legar kunne starte i LIS1-stillingar per år, ifølgje dei tre partia.

