Rekordmånad for elbilsalet i september

innenriks

Førre månad viste ein markant auke i talet på registrerte nye bilar, og elbilsalet var det som auka mest, viser ferske tal frå Opplysningsrådet for vegtrafikk (OFV).

Heile 61,5 prosent av dei nyregistrerte personbilane var elektriske.

Den førre rekorden vart sett i mars 2019, og då var delen på 58,4 prosent, skriv Dagens Næringsliv.

– Dette er historisk. Elbilpolitikken verkar no så godt at 6 av 10 vel elbil når dei skal kjøpe ny bil. Vi nærmar oss at elbilar blir for alle, for dette er godt nytt òg for dei som ønskjer å kjøpe brukt elbil, seier generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforeining.

Auken i delen elbilar kan knytast til at mange nye modellar no er på marknaden. Øvst på lista over nyregistrerte bilar i september 2020 ligg tre elektriske bilar på topp: Volkswagen ID.3, følgd av Tesla 3 og Polestar 2. På fjerdeplassen ligg Toyotas hybrid Rav 4.

Totalt vart det registrert 15.552 nye personbilar i september. Det er ein auke på 39,4 prosent mot tilsvarande periode i fjor. Fram til 30. september i år er det selt 95.350 nybilar – noko som er ein nedgang på 13,8 prosent samanlikna med i fjor.

