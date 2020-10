Solberg markerte bygging av havvindparken

innenriks

Hywind Tampen skal forsyne Gullfaks- og Snorre-felta i Nordsjøen med straum.

Første fase av bygginga av betongskroga skal gjennomførast ved Kværners verft på Stord.

– Olje- og gassindustrien spelar ei viktig rolle for å nå klimamåla. Kværner har som mål å bidra til berekraftige løysingar, arbeidsplassar og verdiskaping. Hywind Tampen er eit viktig prosjekt for industrialiseringa av flytande havvind, og banar veg for framtidige offshore vindkraftparkar i Noreg og internasjonalt, seier konsernsjef Karl-Petter Løken i Kværner.

Frå Stord blir botnseksjonane vidare frakta til Dommersnes for vidare glidestøyp og mekanisk utrusting. Siste fase skjer i Gulen før dei blir sende offshore. Her blir vindturbinane installerte på toppen av betongskroga.

Kontrakten er verd 1,5 milliardar. Det inneber rundt 250 årsverk for Kværner. Det er anslått at ringverknader for leverandørar og offentlege sektor vil gi rundt 800 årsverk.

(©NPK)