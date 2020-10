Sp håpar Bøhler-signering kan vippe Oslo-partiet inn på Stortinget

innenriks

Ein av Oslo Aps mest markante politikarar tok sitt eige parti på senga torsdag då han varsla overgang til Senterpartiet. Dermed er han ute av Arbeidarpartiet, som han har vore aktiv i sidan midten av 1980-talet.

68-åringen er i dag stortingsrepresentant for Arbeidarpartiet, noko han har vore sidan 2005, og han har tidlegare vore leiar for Oslo Arbeidarparti.

Bøhler fortel at mange veljarar har oppsøkt han etter at han i sommar varsla at han ikkje ville stille til attval for Oslo Arbeidarparti, for å «mase på han» og få han til å stille opp vidare.

– Det einaste partiet som viste positiv interesse for måten eg tenkjer på, var Senterpartiet, skriv han på eiga Facebook-side.

Bøhler seier mellom anna at han har funne felles sak med Senterpartiet i kampen for å redde Ullevål sjukehus og ei behandlingsreform i russektoren.

– Han er nær folk

Senterpartiets leiar Trygve Slagsvold Vedum rosar Jan Bøhler som ein politikar som evnar å vere tett på grasrota.

Han stilte torsdag på ein pressekonferanse i Groruddalen saman med Bøhler for å kunngjere at sistnemnde no blir foreslått som listetopp for Oslo Senterparti før stortingsvalet neste år.

Senterpartiet i Oslo har ikkje klart å få inn representantar på Stortinget sidan 1997. Vedum trur Bøhler kan bli den veljarmagneten partiet treng i hovudstaden.

– Med Jan på laget får vi ein heilt anna kraft. Frå dag éin vil han vere med og utvikle politikken vår, og det gjer at eg trur at Sp kan bli eit verktøy for endå fleire folk, for parti er verktøy for folk, seier Vedum til NTB.

Stempelet som svik

Overgangen vekkjer sterke kjensler i det gamle partiet hans, og fleire Ap-politikarar går kraftig ut mot avgjerda. «For en jævla selvopptatt sviker» og «den største svikeren jeg har opplevd i politikken gjennom mer enn femti års medlemskap i Arbeiderpartiet» er blant reaksjonane på sosiale medium frå profilerte partimedlemmer i Oslo-politikken.

«Jeg er svært skuffet over at Jan Bøhler velger å bytte parti. Han hatt de fleste verv det er mulig å ha i Arbeiderpartiet og representert oss på Stortinget i 16 år», skriv leiar Frode Jacobsen i Oslo Arbeidarparti i ein sms til NTB.

Partileiar Jonas Gahr Støre i Arbeidarpartiet skriv i ein sms til NTB at han synest det er synd at Jan Bøhler melder overgang til Senterpartiet når det framleis er eitt år igjen av stortingsperioden.

– Det er vanskeleg å sjå at Senterpartiet har betre løysingar for storbyen Oslo, som Jan representerer, skriv Aps partileiar.

– Håpa vi kunne skiljast som venner

Jan Bøhler seier han hadde håpa at han og det gamle partiet hans kunne skiljast som venner.

– Eg har ikkje tenkt å leggje opp til å seie noko som helst negativt om mitt eige parti. No skulle eg ønskje at dei heller tenkte litt på kva eg har jobba med og bidrege med sidan 1984–85, og at vi kan skiljast på ein meir hyggjeleg måte, seier Bøhler til NTB.

Med seg over til Sp tek Bøhler òg ein annan mangeårig Oslo Ap-politikar, Tor-Erik Rødberg Larsen, som no står på 10. pass på Sps liste til stortingsvalet. Overgangane skjer kort tid etter at den profilerte Ap-politikaren Geir Lippestad melde overgang til det nye partiet Sentrum, og fleire unge kvinnelege stortingsrepresentantar har takka nei til attval.

– Kva seier det om Arbeidarpartiet og Oslo Ap at ei rekkje profilar ikkje blir med vidare?

– Eg har ikkje noko å seie om det interne livet der, det må dei resonnere over sjølve. Eg vil berre ønskje dei lykke til med å forbetre seg og komme vidare og utvikle det interne livet sitt meir positivt, seier Bøhler til NTB.

