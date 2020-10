Tangen set ikkje alle pengane inn i banken likevel

innenriks

Bakgrunnen for avgjerda er at det er for få bankar som er tilstrekkeleg solide og høgt nok rata til å plassere så mykje pengar som Tangen har, melder Dagens Næringsliv.

Tangen planla å setje heile formuen sin i banken. Det slepper han, ifølgje eit brev frå Noregs Bank.

Noregs Bank skriv i brevet at det samla sett har vist seg vanskeleg å spreie investeringane tilstrekkeleg til å unngå betydeleg eksponering mot enkeltbankar.

Etter fleire veker med politisk diskusjon vart det semje om tilsetjingssaka, og Tangen byrja jobben som ny oljefondssjef 1. september. Tangen forplikta seg til å kvitte seg med eigardelen i hedgefondet AKO Capital og setje alle pengane frå fondsinvesteringar i banken.

