Vedum: – Han er nær folk

– Det som har vore noko av det finaste med å jobbe med Jan, eg har jo kjent Jan no sidan 2005, det er evna til å vere nær folk i praksis, seier Vedum.

Han stilte torsdag på ein pressekonferanse saman med Bøhler for å kunngjere at sistnemnde no blir foreslått som listetopp for Oslo Senterparti føre stortingsvalet neste år.

Bøhler trer dermed ut av Arbeidarpartiet, som han har vore stortingsrepresentant for sidan 2005.

– Han er nær folk. Han jobbar. Han lever i røynda, tek opp kvardagssakene og løftar dei inn i stortingssalen, sa Vedum.

– Eg meiner det er bra for landet vårt og bra for Oslo at Bøhler framleis kan vere ein sterk folkevalt, sa han.

