17 i karantene på Sunnaas sjukehus

Personen som har fått påvist smitte, underviste ved sjukehuset tysdag og onsdag. Fredag fekk vedkommande stadfesta smitte.

Gjennom fredagen har det vorte gjennomført smittesporing og testing ved sjukehuset, og førebels er 17 personar sette i karantene i vente på testresultat.

Blant dei ramma er tre pasientar ved barneeininga til sjukehuset.

Sjukehuset opplyser at ingen av dei ramma har symptom, og at fleire kan bli sette i karantene.

– Vi gjer no det vi kan for å ta vare på dei som er direkte ramma og for å førebyggje vidare smitte, seier klinikksjef Kathi Sørvig.

